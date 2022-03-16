Роналду третий раз кряду вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала

Звёздный португальский нападающий Криштиану Роналду третий раз подряд вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» с Роналду в составе по сумме двух матчей уступил мадридскому «Атлетико» и закончил своё выступление в турнире. До этого Криштиану дважды кряду вылетал в 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом», который проигрывал «Лиону» и «Порту».

Стоит отметить, что Криштиану не проходил дальше стадии четвертьфинала после того, как покинул мадридский «Реал» в 2018 году.