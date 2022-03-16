Мауро: Погба оставили на скамейке в День рождения. Что ж, ему рады в Турине!

Бывший игрок «Ювентуса» Массимо Мауро высказался по поводу решения не выставить Поля Погба в День своего рождения в стартовом составе на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

«Такое раздражение может стать решающим фактором в том, что Погба захочет сменить обстановку», - сказал Мауро изданию Mediaset.

Контракт полузащитника с «Манчестер Юнайтед» истекает летом этого года. В английском клубе француз зарабатывает 14 миллионов евро в год, но в Турине ему могут предложить не более 8 миллионов.

Погба присоединился к «Юве» в качестве свободного агента из «Манчестер Юнайтед» в 2012 году, а затем вернулся на «Олд Траффорд» за 105 миллионов евро в 2016 году.