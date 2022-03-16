Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мауро: Погба оставили на скамейке в День рождения. Что ж, ему рады в Турине!

16 Марта 2022 • 10:32 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:1
Атлетико М
окончен

Бывший игрок «Ювентуса» Массимо Мауро высказался по поводу решения не выставить Поля Погба в День своего рождения в стартовом составе на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

«Такое раздражение может стать решающим фактором в том, что Погба захочет сменить обстановку», - сказал Мауро изданию Mediaset.

Контракт полузащитника с «Манчестер Юнайтед» истекает летом этого года. В английском клубе француз зарабатывает 14 миллионов евро в год, но в Турине ему могут предложить не более 8 миллионов.

Погба присоединился к «Юве» в качестве свободного агента из «Манчестер Юнайтед» в 2012 году, а затем вернулся на «Олд Траффорд» за 105 миллионов евро в 2016 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Поль Погба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.03  22:30 Брайтон ... Тоттенхэм 2.95 3.40 2.46
16.03  23:15 Арсенал ... Ливерпуль 4.30 4.00 1.79
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Марта
11:53 · Англия. Премьер-лига
Клопп об «Арсенале»: Чёткая структура, чёткое представление о том как играть. Очень интересно
11:40 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» заинтересовался Джо Гомесом
11:36 · Англия. Премьер-лига
Кассано считает, что Роналду не входит в число лучших игроков в истории футбола
11:28 · Англия. Премьер-лига
Конте: «У меня есть своё видение»
11:25 · Англия. Премьер-лига
Десайи о Погба: Он ленивый, немного жульничает и не помогает обороне
11:18 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: Почеттино или тен Хаг? Я предпочел бы тен Хага
10:57 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Правительству придётся ослабить ограничения в отношении «Челси»
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» намерен подписать Усмана Дембеле
10:48 · Англия. Премьер-лига
Скоулз о работе Моуринью в «МЮ»: Это было неправильное решение
10:32 · Англия. Премьер-лига
Мауро: Погба оставили на скамейке в День рождения. Что ж, ему рады в Турине!
10:19 · Англия. Премьер-лига
Клопп: Судьи не свистят фолы против Салаха. Я в недоумении 1
09:55 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: Хочу играть более стабильно 1
09:48 · Англия. Премьер-лига
Холанн может стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ
09:29 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «Манчестер Юнайтед» постарается завершить сезон на самом высоком уровне
08:58 · Англия. Премьер-лига
Клопп: Летом отпустим тех, кто не проходит в состав
Все новости
Рекомендуем