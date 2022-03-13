Рангник надеется, что Фернандеш восстановится к матчу Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник надеется, что полузащитник Бруну Фернандеш восстановится к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Португалец пропустил игру прошлого тура АПЛ против «Тоттенхэма», в которой «Манчестер Юнайтед» победил со счетом 3:2.

«К сожалению, Бруну болен. Вчера он не мог тренироваться и поэтому не может участвовать в игре. Надеюсь, он вернется во вторник», - сказал Рангник в интервью Sky Sports News.

В этом сезоне Фернандеш сыграл в 36 матчах, забил 9 голов и отдал 14 голевых передач.