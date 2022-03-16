Рио Фердинанд похвалил «Атлетико»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» внимательно следил за матчем, в котором его бывшая команда уступила мадридскому «Атлетико» - и Рио Фердинанд считает итоги прошедшего матча закономерными. По мнению Рио, мадридский коллектив победил заслуженно, удачно организовав свою игру и взаимодействие на поле.

- Браво. Симеоне всегда знал, как организовать свою команду, даже если «Атлетико» критикуют в последнее время. Они были внимательны в мелочах, действовали в командном духе, страхуя друг друга на поле. Так и должна играть команда, - считает Фердинанд, слова которого цитирует пресс-служба УЕФА.