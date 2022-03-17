Очередная неудача «Манчестер Юнайтед» вновь спровоцировала волну критики в адрес капитана клуба Гарри Магуайра. Манкунианцы уступили в домашних стенах мадридскому «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов и покинули ее, пропустив единственный гол перед перерывом. Первый матч в Мадриде закончился ничьей со счетом 1:1. Бывший футболист клуба Пол Скоулз беспощадно отозвался о деятельности Магуайра на поле.- Главный тренер Рангник продолжает доверять ему и ставить в состав. Но очевидно, что все, что делает Магуайр - это катастрофа, - написал Скоулз в своей колонке дла сайта Manchester Evening News.
Скоулз: «Магуайр - это катастрофа»
|Манчестер Юнайтед
|Атлетико М
окончен
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