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Лига чемпионов

Скоулз: «Магуайр - это катастрофа»

17 Марта 2022 • 07:15 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:1
Атлетико М
окончен

Очередная неудача «Манчестер Юнайтед» вновь спровоцировала волну критики в адрес капитана клуба Гарри Магуайра. Манкунианцы уступили в домашних стенах мадридскому «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов и покинули ее, пропустив единственный гол перед перерывом. Первый матч в Мадриде закончился ничьей со счетом 1:1. Бывший футболист клуба Пол Скоулз беспощадно отозвался о деятельности Магуайра на поле.

- Главный тренер Рангник продолжает доверять ему и ставить в состав. Но очевидно, что все, что делает Магуайр - это катастрофа, - написал Скоулз в своей колонке дла сайта Manchester Evening News.
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Гарри Магуайр
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