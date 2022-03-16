Гризманн: Самое важное - это настрой

Французский форвард «Атлетико» Антуан Гризманн в разговоре с журналистами высказался по поводу выхода своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Гризманн сказал, что он очень хотел помочь своей команде как в атаке, так и в обороне. Француз отметил, что все футболисты «Атлетико» выложились на сто процентов и в итоге сумели добиться успеха. Антуан добавил, что самое важное было в этом матче правильно настроиться и показать, что в поединках с «Атлетико» просто никому не будет.

Напомним, что «матрасники» на выезде сумели переиграть «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0. Подопечные Симеоне в итоге завоевали путёвку в следующий раунд плей-офф.