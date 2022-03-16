«Атлетико» стал первым клубом, который вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов без домашних побед

Футболисты мадридского «Атлетико» переиграли на выезде «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0 и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Атлетико» стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, которому удалось пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов без домашних побед. Напомним, что на групповом этапе «матрасники» в родных стенах проиграли и «Милану», и «Ливерпулю», а также сыграли вничью с «Порту». В первом матче 1/8 финала подопечные Диего Симеоне в родных стенах разошлись миром с «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:1.