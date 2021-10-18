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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тренер «Валенсии» протестует против пенальти в ворота своей команды

18 Октября 2021 • 08:13 Комментировать
Барселона
3:1
Валенсия
окончен

Энтренадор «летучих мышей» Хосе Бордалас остался недоволен работой судей на матче против «Барселоны» (1:3).

«На тот момент пенальти имел ключевое значение. И там не было оснований для назначения одиннадцатиметрового. Я сам всё видел. Гайя подтвердил, что дотянулся до мяча, это можно было легко проверить.

Игра была ключевой. Нам не понятно, как при наличии VAR был назначен такой пенальти. Мы возмущены», - приводит слова Хосе Бордаласа Marca.

После проигрыша 1:3 в матче 9 тура Ла Лиги «Валенсия» осталась с 12 очками на девятой позиции в турнирной таблице.

Прежде мнением о данном матче поделился коуч «Барселоны» Рональд Куман.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Барселона Хосе Бордалас
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