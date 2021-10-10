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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ван Галь: «Когда всё идёт не так, болельщики «Барселоны» всегда винят иностранцев»

10 Октября 2021 • 20:05 Комментировать
Барселона
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Валенсия
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17.10 22:00

Главный тренер сборной Голландии Луи ван Галь подметил особенность «Барселоны».

- Когда всё идёт хорошо, и ты приносишь максимальную пользу, как было у Френки де Йонга на протяжении последних двух лет, тогда не о чем беспокоиться. Но когда всё идёт не так, болельщики «Барселоны» всегда винят иностранцев. И в таком случае тренера призывают к ответу, - заявил ван Галь на пресс-конференции.

Тренер добавил, что пережил это всё на себе, а сейчас достаётся Рональду Куману, потому что «он иностранец и голландец». «История повторяется», - добавил ван Галь, работавший в «Барселоне» с 1997 по 2000 год. Под его руководством команда выиграла Суперкубок УЕФА, два чемпионата Испании и Кубок короля.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Луи Ван Галь Рональд Куман
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