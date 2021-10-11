«Манчестер Юнайтед» - фаворит в борьбе за Усмана Дембеле

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле может стать свободным агентом по окончанию сезона. Каталонцы предложили ему новый контракт без улучшения финансовых условий, и футболист пока не торопится ставить подпись под новой сделкой, сообщает испанский Sport. «Сине-гранатовые» торопят ивуарийца с принятием окончательного решения, чтобы строить планы на будущее.

Считается, что если Дембеле станет свободным агентом, то фаворитом в борьбе за него будет «Манчестер Юнайтед», который обсуждает условия потенциального контракта еще с 2020 года. Конкурентами «красных дьяволов» могут быть «Ювентус», «Челси» и «Ливерпуль».