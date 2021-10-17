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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» разобралась с «Валенсией»

17 Октября 2021 • 23:53 Комментировать (4)
Барселона
3:1
Валенсия
окончен

Застрявшие  в середине таблицы «Барселона» и «Валенсия» встретились в матче девятого тура чемпионата Испании. Каталонцы не имели тотального преимущества ни в контроле мяча, ни в ударах по воротам, к тому же пропустили первыми. Уже на пятой минуте Хосе Гайя здорово сыграл на подборе мяча и вонзил его в сетку. Ансу Фати быстро ответил в прорыве к воротам с помощью Мемфиса Депая. Голландец в конце первого тайма реализовал 11-метровый. После перерыва Карлос Солер сотряс штангу, а точку поставил Филиппе Коутиньо из пределов штрафной.

3:1, и «Барселона» с 15 очками вышла на седьмое место. Кстати, выздоровевший Денис Черышев сегодня вышел на поле на 75-й минуте.

Протокол игры  
Барселона 3:1 Валенсия
    5' Гайя Хосе (0:1)
(1:1) Фати Ансу 13'    
(2:1) Депай Мемфис 41'    
(3:1) Коутиньо Филиппе 85'    
Тер Штеген Марк-Андре Роберто Серхи   71' (Мингеса Оскар (   71') Пике Херард Гарсия Эрик Альба Жорди Де Йонг Френки Бускетс Серхио   32' Гави   20'   71' (Гонсалес Нико (   71') Дест Серджино   87' (Агуэро Серхио (   87') Депай Мемфис Фати Ансу   59' (Коутиньо Филиппе (   59')
Запасные: Де Йонг Люк Бальде Алехандро Пуч Рикард Пенья Иньяки Юмтити Самуэль Ленгле Клеман Нето Мурара Демир Юсуф
Силлессен Яспер Фулкье Димитри   63'   75' (Черышев Денис (   75') Габриэль Паулиста Дьякаби Муктар Гайя Хосе   39' Гильямон Уго   86' (Вальехо Ману (   86') Дуро Уго   60' (Андре Маркос (   60') Солер Карлос Васс Даниэль Гуэдеш Гонсалу   75' (Муса Юнус (   75') Макси Гомес   82'   86' (Кошта Элдер (   86')
Запасные: Васкес Хесус Джейсон Cristhian Mosquera Хауме Доменек Мамардашвили Георгий Рачич Урош
17 октября. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Барселона
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
779
18 Октября 2021 в 00:05
Понравилось начало матча. Нельзя было не увидеть как важна связка Фати - Альба - сразу преобразилась игра команды. Жаль, что их хватило не надолго. Но успели соорудить двушку.
А после перерыва вышла почти та Барса-безнадёга. Как не залетели мощные удары Валенсии - одному Штегену известно.
Дест был неплох на своём привычном месте, Йонг эпизодами.
Всех с победой!
Pol-black
18 Октября 2021 в 00:01
сумбурный несколько матч. хороший первый тайм, с моментами и прессингом. хреновое начало второго и неплохая концовка. но на протяжении всей игры было тревожно за оборону. не успевают защитники отрабатывать всех соперников. дают создавать моменты. это очень плохо.
Фати умница, гол красавец положил, и вообще старается. Дест как правый нап? интересное решение, но не от хорошей жизни. Коут тоже не растерялся, хотя и забивал из-под защитника. и вообще неплохо сыграл. а вот Гави не очень сегодня понравился. иного слишком фолов у него.
игра пока ещё не сложенная у Барсы, много ошибок как в обороне, так и в атаке, но результат сегодня сделали.
всех cules - с победой! и как же хорошо, когда есть зрители на стадионе!
779
18 Октября 2021 в 00:06
Привет, Pol-black!
Да, всё таки небосклон светлеет.)))
Pol-black
18 Октября 2021 в 00:08
привет! будем на это надеяться! хотя хороший для нас результат в ближайшем класико можно приравнять к чуду.
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окончен Сельта 0:1 Севилья
окончен Вильярреал 1:2 Осасуна
окончен Барселона 3:1 Валенсия
18.10  20:00 Алавес ... Бетис 3.55 3.4 2.15
18.10  22:00 Эспаньол ... Кадис 1.79 3.65 4.8
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