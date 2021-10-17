«Барселона» разобралась с «Валенсией»

Застрявшие в середине таблицы «Барселона» и «Валенсия» встретились в матче девятого тура чемпионата Испании. Каталонцы не имели тотального преимущества ни в контроле мяча, ни в ударах по воротам, к тому же пропустили первыми. Уже на пятой минуте Хосе Гайя здорово сыграл на подборе мяча и вонзил его в сетку. Ансу Фати быстро ответил в прорыве к воротам с помощью Мемфиса Депая. Голландец в конце первого тайма реализовал 11-метровый. После перерыва Карлос Солер сотряс штангу, а точку поставил Филиппе Коутиньо из пределов штрафной.

3:1, и «Барселона» с 15 очками вышла на седьмое место. Кстати, выздоровевший Денис Черышев сегодня вышел на поле на 75-й минуте.