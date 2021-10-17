«Барселона» разобралась с «Валенсией»

Застрявшие в середине таблицы «Барселона» и «Валенсия» встретились в матче девятого тура чемпионата Испании. Каталонцы не имели тотального преимущества ни в контроле мяча, ни в ударах по воротам, к тому же пропустили первыми. Уже на пятой минуте Хосе Гайя здорово сыграл на подборе мяча и вонзил его в сетку. Ансу Фати быстро ответил в прорыве к воротам с помощью Мемфиса Депая. Голландец в конце первого тайма реализовал 11-метровый. После перерыва Карлос Солер сотряс штангу, а точку поставил Филиппе Коутиньо из пределов штрафной.
3:1, и «Барселона» с 15 очками вышла на седьмое место. Кстати, выздоровевший Денис Черышев сегодня вышел на поле на 75-й минуте.
Протокол игры
|5' Гайя Хосе (0:1)
|(1:1) Фати Ансу 13'
|(2:1) Депай Мемфис 41'
|(3:1) Коутиньо Филиппе 85'
Тер Штеген Марк-Андре • Роберто Серхи 71' ( Мингеса Оскар ( 71') • Пике Херард • Гарсия Эрик • Альба Жорди • Де Йонг Френки • Бускетс Серхио • 32'Гави 20' 71' ( Гонсалес Нико ( 71') • Дест Серджино 87' ( Агуэро Серхио ( 87') • Депай Мемфис • Фати Ансу 59' ( Коутиньо Филиппе ( 59')
Запасные: Де Йонг Люк • Бальде Алехандро • Пуч Рикард • Пенья Иньяки • Юмтити Самуэль • Ленгле Клеман • Нето Мурара • Демир Юсуф
Силлессен Яспер • Фулкье Димитри 63' 75' ( Черышев Денис ( 75') • Габриэль Паулиста • Дьякаби Муктар • Гайя Хосе • 39'Гильямон Уго 86' ( Вальехо Ману ( 86') • Дуро Уго 60' ( Андре Маркос ( 60') • Солер Карлос • Васс Даниэль • Гуэдеш Гонсалу 75' ( Муса Юнус ( 75') • Макси Гомес 82' 86' ( Кошта Элдер ( 86')
Запасные: Васкес Хесус • Джейсон • Cristhian Mosquera • Хауме Доменек • Мамардашвили Георгий • Рачич Урош
17 октября. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).
А после перерыва вышла почти та Барса-безнадёга. Как не залетели мощные удары Валенсии - одному Штегену известно.
Дест был неплох на своём привычном месте, Йонг эпизодами.
Всех с победой!
Фати умница, гол красавец положил, и вообще старается. Дест как правый нап? интересное решение, но не от хорошей жизни. Коут тоже не растерялся, хотя и забивал из-под защитника. и вообще неплохо сыграл. а вот Гави не очень сегодня понравился. иного слишком фолов у него.
игра пока ещё не сложенная у Барсы, много ошибок как в обороне, так и в атаке, но результат сегодня сделали.
всех cules - с победой! и как же хорошо, когда есть зрители на стадионе!
Да, всё таки небосклон светлеет.)))