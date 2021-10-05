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Чемпионат Испании. Ла Лига

Депай – о кризисе в «Барселоне»: «Не переживаю. Всё изменится»

05 Октября 2021 • 15:39 Комментировать
Барселона
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Валенсия
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17.10 22:00

Летний новобранец «Барселоны» Мемфис Депай ответил на вопрос, не пожалел ли он о своём переходе в стан каталонцев. После семи сыгранных матчей в Ла Лиге команда Рональда Кумана занимает лишь девятое место в турнирной таблице с 12 очками.

«Как вообще можно задавать подобные вопросы? Всем известно, какой это великий клуб и что чувствуют игроки, переходя сюда.

Мы знаем, какая сейчас ситуация в клубе. Здесь все привыкли побеждать. Я не переживаю. Всё изменится в лучшую сторону», - приводит слова Мемфиса Депая El Diario.

27-летний голландский форвард в 9 матчах за «блаугранас» отличился 3 мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай
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