Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 227 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

Агуэро впервые в сезоне попал в заявку «Барселоны» на матч

17 Октября 2021 • 18:42 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
1.55 4.20 6.00
Через 2 ч. 27 мин.

Сегодня, 17 октября, «Барселона» попытается прервать неудачную серию, принимая на своем поле «Валенсию» в рамках чемпионата Испании.

Стоит отметить, что впервые в сезоне в заявку команды на матч попал нападающий Серхио Агуэро, который до этого восстанавливался от травмы. Дебют аргентинца в официальном поединке является возможным, так как за сутки до игры наставник Рональд Куман сообщил о прогрессе в плане физического состояния футболиста.

Добавим, что «Барселона» также впервые за полтора года будет играть при заполненном «Камп Ноу» - на днях в Каталонии были сняты все коронавирусные ограничения. Начало противостояния запланировано на 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Агуэро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Райо Вальекано 2:1 Эльче
окончен Сельта 0:1 Севилья
17.10  19:30 Вильярреал ... Осасуна 1.73 3.9 4.9
17.10  22:00 Барселона ... Валенсия 1.32 5.8 9
18.10  20:00 Алавес ... Бетис 3.55 3.4 2.15
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Октября
19:25 · Испания. Ла Лига
«Севилья» скромно переиграла «Сельту»
18:42 · Испания. Ла Лига
Агуэро впервые в сезоне попал в заявку «Барселоны» на матч
18:31 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги ответил на критику представителей «Барселоны»
18:17 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может обменять Бэйла на форварда «Арсенала» слухи
16:57 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» ворвался в зону Лиги чемпионов, обыграв «Эльче»
15:55 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» хочет успеть продлить контракт с Фати до «эль класико» слухи
13:35 · Испания. Ла Лига
​Зидан назвал игрока, которому он бы вручил «Золотой мяч» 9
00:00 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» в меньшинстве вырвал победу в игре с «Мальоркой»
16 Октября
23:31 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» выбрала двух футболистов на усиление атаки летом 4 слухи
16:44 · Испания. Ла Лига
Куман: «Барселона» может побороться за чемпионство» 3
16:13 · Испания. Ла Лига
Дест, не игравший месяц, возобновил тренировки с «Барселоной»
15:55 · Испания. Ла Лига
Куман оценил форму Агуэро
15:36 · Испания. Ла Лига
Алвес - об уходе Месси и Неймара из «Барселоны»: «Клуб потерял намного больше, чем просто футболистов» 1
15:19 · Испания. Ла Лига
Куман: «Президент «Барселоны» поддерживает меня»
14:56 · Англия. Премьер-лига
Клопп хочет видеть в «Ливерпуле» одного из лидеров «Реала» 3 слухи
Все новости
Рекомендуем