Агуэро впервые в сезоне попал в заявку «Барселоны» на матч

Сегодня, 17 октября, «Барселона» попытается прервать неудачную серию, принимая на своем поле «Валенсию» в рамках чемпионата Испании.

Стоит отметить, что впервые в сезоне в заявку команды на матч попал нападающий Серхио Агуэро, который до этого восстанавливался от травмы. Дебют аргентинца в официальном поединке является возможным, так как за сутки до игры наставник Рональд Куман сообщил о прогрессе в плане физического состояния футболиста.

Добавим, что «Барселона» также впервые за полтора года будет играть при заполненном «Камп Ноу» - на днях в Каталонии были сняты все коронавирусные ограничения. Начало противостояния запланировано на 22:00 по московскому времени.