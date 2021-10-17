Черышев сыграл 15 минут в матче с «Барселоной» после возвращения

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышева около месяца находился в лазарете из-за травмы, полученной в середине сентября. Сегодня игрок вернулся на поле после периода реабилитации, выйдя на замену в игре с «Барселоной».

Черышев на 75-й минуте сменил своего конкурента по позиции Гонсалу Гедеша, но это не помогло его команде уйти от поражения. Каталонцы добыли уверенную победу со счетом 3:1, а третий гол «сине-гранатовые» забили уже в присутствии российского вингера.

Таким образом, «Валенсия» опустилась на промежуточную девятую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. Свой следующий поединок команда Черышева проведет против «Мальорки» в домашних стенах.