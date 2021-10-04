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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» до сих не выплатила деньги за трансферы двухлетней давности

04 Октября 2021 • 22:27 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
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17.10 22:00
«Барселона» еле сводит концы с концами – новоиспеченному президенту Жоану Лапорте удалось сократить долги на 28%, но цифры незакрытых дел до сих пор выглядят устрашающими.

Например, авторитетное испанское издание Marca поделилось занимательными данными касательно задолженности клуба по трансферам. Оказывается, каталонцы по состоянию на сегодняшний день не сумели выплатить деньги за переходы, которые были осуществлены еще пару лет назад.

Таким образом, «сине-гранатовые» должны доплатить «Ювентусу» за Миралема Пьянича еще 39 миллионов евро, «Аяксу» за Френки де Йонга и Сержиньо Деста 48 миллионов в общей сложности, а также 13 миллионов за Филиппе Коутиньо, который перебрался в Каталонию из «Ливерпуля» еще в 2018 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона
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