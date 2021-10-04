«Барселона» до сих не выплатила деньги за трансферы двухлетней давности

Например, авторитетное испанское издание Marca поделилось занимательными данными касательно задолженности клуба по трансферам. Оказывается, каталонцы по состоянию на сегодняшний день не сумели выплатить деньги за переходы, которые были осуществлены еще пару лет назад.
Таким образом, «сине-гранатовые» должны доплатить «Ювентусу» за Миралема Пьянича еще 39 миллионов евро, «Аяксу» за Френки де Йонга и Сержиньо Деста 48 миллионов в общей сложности, а также 13 миллионов за Филиппе Коутиньо, который перебрался в Каталонию из «Ливерпуля» еще в 2018 году.