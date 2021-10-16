Президент «Атлетико»: «Сделки по Суаресу и Гризманну пошли на пользу «Барселоне»

Энрике Сересо прокомментировал трансферы Луиса Суареса и Антуана Гризманна в стан мадридского «Атлетико».

«Суарес – это отличная находка для нас. Он является замечательным футболистом, прекрасным человеком.

Мы поддерживаем хорошие отношения с «Барселоной». Готов заявить, что сделки по Суаресу и Гризманну пошли на пользу нашему клубу, самим игроками и «Барселоне», - передаёт слова Сересо AS.

Напомним, что в прошлом году «матрасники» приобрели Суареса за 7 миллионов евро. В первом же сезоне на «Ванда Матрополитано» он стал чемпионом Испании с командой Симеоне.

Антуан Гризманн, купленный «сине-гранатовыми» в 2019 году за 120 миллионов евро, летом этого года вернулся в Мадрид на правах аренды.