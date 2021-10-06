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Чемпионат Испании. Ла Лига

Директор «Барселоны» рассказал, что клуб был на грани банкротства

06 Октября 2021 • 22:44 Комментировать
Барселона
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Валенсия
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17.10 22:00

Генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер высказался касательно поданной клубом отчетности, которая зафиксировала убыток на сумму около 500 миллионов евро.

Чиновник признался, что весной этого года каталонцы вовсе находились на грани банкротства. «С апреля 2021 года «Барселона» уже не могла продолжать финансовую деятельность из-за задолженностей перед банками, руководством лиги и УЕФА. К тому же, люди, покидавшие клуб, удалили всю документацию», - заявил Ревертер в интервью изданию Marca.

Помимо этого директор также вспомнил о периоде пандемии, которая в разных аспектах негативно повлияла на экономическое положение «сине-гранатовых».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона
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