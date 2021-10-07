«Барселона» не сможет осуществить трансфер Стерлинга зимой

На днях появилась информация, что «Барселона» всерьез намерена попытаться подписать вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга в ближайшее зимнее трансферное окно.

Однако, испанское издание Mundo Deportivo уверяет, что подобный расклад событий не является реальным, определив на это две причины. Во-первых, если английский клуб согласится продать Стерлинга, то они будут готовы сделать это лишь летом, а не в разгар сезона. Во-вторых, «горожане» не намерены рассматривать арендные предложения с последующим правом выкупа.

Напомним, что ранее стало известно о финансовых проблемах каталонцев, из-за которых они зимой смогут потратить максимум 16 миллионов евро на трансферы.