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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» не сможет осуществить трансфер Стерлинга зимой

07 Октября 2021 • 23:27 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Бёрнли
1.15 8.00 18.00
16.10 17:00

На днях появилась информация, что «Барселона» всерьез намерена попытаться подписать вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга в ближайшее зимнее трансферное окно.

Однако, испанское издание Mundo Deportivo уверяет, что подобный расклад событий не является реальным, определив на это две причины. Во-первых, если английский клуб согласится продать Стерлинга, то они будут готовы сделать это лишь летом, а не в разгар сезона. Во-вторых, «горожане» не намерены рассматривать арендные предложения с последующим правом выкупа.

Напомним, что ранее стало известно о финансовых проблемах каталонцев, из-за которых они зимой смогут потратить максимум 16 миллионов евро на трансферы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Рахим Стерлинг
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Комментарии (1)
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Katya1995
08 Октября 2021 в 01:24
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