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Чемпионат Испании. Ла Лига

Судьбу Кумана решит очная встреча с «Реалом»

04 Октября 2021 • 20:24 Комментировать (1)
Барселона
...
Валенсия
1.50 4.50 6.30
17.10 22:00

Несмотря на различные слухи, президент «Барселоны» Жоан Лапорта накануне матча с «Атлетико» выступил с поддержкой в сторону главного тренера команды Рональда Кумана. Правда, ту встречу каталонцы тоже проиграли, чем вызвали новые разговоры в СМИ.

Местное авторитетное издание Marca уверяет, что акционеры клуба выписали голландцу не полный кредит доверия. Согласно источнику, совет директоров дал наставнику последний шанс, согласившись пересмотреть свое решение после нескольких следующих игр.

Таким образом, у Кумана есть три поединка, чтобы исправить ситуацию – против киевского «Динамо» в Лиге чемпионов, а также против «Валенсии» и «Реала» в Ла Лиге. Отмечается, что определяющим станет именно результат дерби со «сливочными», которое запланировано на 24 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман
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Комментарии (1)
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Артур Измаилов
04 Октября 2021 в 21:50
полюбасу уволят физрука
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