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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» договорилась с Педри, отступные - миллиард

13 Октября 2021 • 15:29 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
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17.10 22:00

«Барселона» достигла договорённости о продлении контракта с Педри. В ближайшие дни 18-летний футболист распишется в новом контакте, рассчитанном до конца сезона 2025/2026. Все пункты договора уже были согласованы, о чём на своей страничке в «Твиттере» пишет известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что в новом контракте Педри будет прописана сумма выкупа в размере 1 миллиарда евро.

За первую команду «Барселоны» Педри успел провести 56 матчей. В них талантливый хавбек отметился 4 голами и 6 голевыми передачами на партнёров.

Добавим, что «Барселона» на текущий момент занимает только девятое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Педри
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