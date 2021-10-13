​«Барселона» договорилась с Педри, отступные - миллиард

«Барселона» достигла договорённости о продлении контракта с Педри. В ближайшие дни 18-летний футболист распишется в новом контакте, рассчитанном до конца сезона 2025/2026. Все пункты договора уже были согласованы, о чём на своей страничке в «Твиттере» пишет известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что в новом контракте Педри будет прописана сумма выкупа в размере 1 миллиарда евро.

За первую команду «Барселоны» Педри успел провести 56 матчей. В них талантливый хавбек отметился 4 голами и 6 голевыми передачами на партнёров.

Добавим, что «Барселона» на текущий момент занимает только девятое место в турнирной таблице Ла Лиги.