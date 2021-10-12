​Араухо возвращается в «Барселону» с травмой

Уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо возвращается в расположение клуба с травмой. Как сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых», обследование, которое провёл медицинский отдел Уругвайской футбольной ассоциации, выявило у 22-летнего футболиста травму правого подколенного сухожилия. В «Барселоне» собираются оценить травму Араухо после его возвращения.

В сезоне 2021/2022 Рональд Араухо провёл за «Барселону» девять матчей в чемпионате и Лиге чемпионов. В них защитник отметился одним забитым голом, расписавшись в воротах «Гранады» в календарном матче Ла Лиги.