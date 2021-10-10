«Ливерпуль» заинтересовался Усманом Дембеле

Английский гранд «Ливерпуль» может усилить линию атаки, заполучив форварда «Барселоны» Усмана Дембеле, который в конце сезона может стать свободным агентом. Ивуариец переезжал на «Камп Ноу» в качестве преемника Неймара, ушедшего в «ПСЖ», но так и не раскрыл свой потенциал. Переговоры о новом контракте застопорились на вопросе о заработной плате форварда. Дембеле не намерен идти на понижение жалования, а каталонцы больше не сорят деньгами.

«Ливерпуль» пристально следит за ситуацией и может попытаться подписать игрока в январе, сообщает Teamtalk.

24-летний француз проводит пятый сезон на «Камп Ноу» и забил 18 голов в 81 матче Ла Лиги.