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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» заинтересовался Усманом Дембеле

10 Октября 2021 • 21:41 Комментировать
Уотфорд
...
Ливерпуль
9.00 5.00 1.35
16.10 14:30

Английский гранд «Ливерпуль» может усилить линию атаки, заполучив форварда «Барселоны» Усмана Дембеле, который в конце сезона может стать свободным агентом. Ивуариец переезжал на «Камп Ноу» в качестве преемника Неймара, ушедшего в «ПСЖ», но так и не раскрыл свой потенциал. Переговоры о новом контракте застопорились на вопросе о заработной плате форварда. Дембеле не намерен идти на понижение жалования, а каталонцы больше не сорят деньгами.

«Ливерпуль» пристально следит за ситуацией и может попытаться подписать игрока в январе, сообщает Teamtalk.

24-летний француз проводит пятый сезон на «Камп Ноу» и забил 18 голов в 81 матче Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Усман Дембеле
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