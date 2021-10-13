Из-за повреждения Серхио Агуэро до сих пор не дебютировал за «Барселону» после летнего перехода. Аргентинец уже восстановился и даже принял участие в закрытом товарищеском матче против «Корнельи», который каталонцы проводили в среду на своей базе. Агуэро отыграл около 30 минут и смог забить. Пресс-служба «сине-гранатовых» опубликовала видео гола Серхио. Аргентинец оказался на добивании, обыграл голкипер и закатил мяч в сетку.

В воскресенье «Барселона» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Валенсии». Судя по всему, Серхио Агуэро в этом поединке получит игровое время.