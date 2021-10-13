Оказывается, слухи касательно потенциального перехода вингера «Барселоны» Усмана Дембеле в «Ливерпуль» появились не на ровном месте. Испанские СМИ уверяют, что представители француза уже выходили на контакт с руководством английского клуба.

Напомним, что ранее сообщалось о желании мерсисайдцев подписать Дембеле на правах свободного агента летом следующего года. Издание Mundo Deportivo свидетельствует, что «Барселона», по всей видимости, не сможет вмешаться в процесс переговоров и предложить игроку новый контракт в связи с финансовыми трудностями.

Стоит отметить, что в свое время каталонцы отдали за перспективного футболиста свыше 100 миллионов евро.