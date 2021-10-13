​Александер-Арнольд и Жота могут сыграть с «Уотфордом»

На официальном сайте «Ливерпуля» была размещена информация о футболистах команды, у которых были или до сих пор имеются проблемы со здоровьем. Трент Александер-Арнольд, пропустивший несколько игр команды, и Диогу Жота, получивший повреждение в лагере национальной сборной Португалии, могут сыграть против «Уотфорда» в матче Премьер-лиги Англии в субботу. Оба футболиста готовы работать в основной группе команды.

А вот Тьяго Алькантара против «Уотфорда» не сыграет – испанец продолжает процесс восстановления после повреждения икроножной мышцы.

Матч «Уотфорд» - «Ливерпуль» стартует 16 октября в 14:30 по московскому времени.