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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Александер-Арнольд и Жота могут сыграть с «Уотфордом»

13 Октября 2021 • 19:38 Комментировать
Уотфорд
...
Ливерпуль
9.00 5.00 1.35
16.10 14:30

На официальном сайте «Ливерпуля» была размещена информация о футболистах команды, у которых были или до сих пор имеются проблемы со здоровьем. Трент Александер-Арнольд, пропустивший несколько игр команды, и Диогу Жота, получивший повреждение в лагере национальной сборной Португалии, могут сыграть против «Уотфорда» в матче Премьер-лиги Англии в субботу. Оба футболиста готовы работать в основной группе команды.

А вот Тьяго Алькантара против «Уотфорда» не сыграет – испанец продолжает процесс восстановления после повреждения икроножной мышцы.

Матч «Уотфорд» - «Ливерпуль» стартует 16 октября в 14:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Тьяго Алькантара Диогу Жота Трент Александер-Арнольд
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