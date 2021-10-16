Британские СМИ сейчас вовсю гласят о том, что «Ливерпуль» в ближайшее время намерен усилить центральную зону, подписав звездного игрока этого амплуа. К слову, ранее сообщалось о заинтересованности мерсисайдцев в Тони Кроосе из мадридского «Реала».

Впрочем, немец не единственный претендент в шорт-листе клуба. По информации итальянского издания Gazzetta dello Sport, «Ливерпуль» попытается договориться с «Интером» по трансферу 24-летнего полузащитника Николо Бареллы.

Один из лидеров сборной Италии может сменить клубную прописку уже в зимнее трансферное окно, а сумма потенциальной сделки оценивается в 70 миллионов евро.