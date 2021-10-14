Несмотря на все дивиденды, которые были выписаны в адрес португальского нападающего Жоау Фелиш, игрок снова испытывает трудности в составе мадридского «Атлетико». Наставник команды Диего Симеоне доверяет другим футболистам, выпустив молодого форварда лишь в трех матчах Ла Лиги в текущем сезоне.

Как следствие, Фелиш начал задумываться об уходе из клуба. По информации издания Fichajes, в услугах 21-летнего игрока заинтересован «Ливерпуль». Источник сообщает, что мерсисайдцы предпримут попытку подписать португальца летом следующего года.

К слову, сумма потенциального трансфера может составить 75 миллионов евро. Напомним, что в «Атлетико» в свое время отдал за переход Фелиша свыше 100 миллионов.