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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» попытается приобрести Жоау Фелиша слухи

14 Октября 2021 • 15:06 Комментировать
Уотфорд
...
Ливерпуль
9.00 5.00 1.35
16.10 14:30

Несмотря на все дивиденды, которые были выписаны в адрес португальского нападающего Жоау Фелиш, игрок снова испытывает трудности в составе мадридского «Атлетико». Наставник команды Диего Симеоне доверяет другим футболистам, выпустив молодого форварда лишь в трех матчах Ла Лиги в текущем сезоне.

Как следствие, Фелиш начал задумываться об уходе из клуба. По информации издания Fichajes, в услугах 21-летнего игрока заинтересован «Ливерпуль». Источник сообщает, что мерсисайдцы предпримут попытку подписать португальца летом следующего года.

К слову, сумма потенциального трансфера может составить 75 миллионов евро. Напомним, что в «Атлетико» в свое время отдал за переход Фелиша свыше 100 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Атлетико Мадрид Жоау Фелиш
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