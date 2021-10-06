«Зальцбург» запросил за Адейеми минимум 30 миллионов евро

В «Зальцбурге» отреагировали на информацию о заинтересованности европейских грандов в услугах лучшего голеадора команды Карима Адейеми.

По информации портала Sky Germany, австрийские «быки» готовы провести переговоры с «Ливерпулем» и «Баварией», которым интересна персона 19-летнего немецкого нападающего. Но за своего форварда австрийский филиал «Ред Булла» рассчитывает получить компенсацию в размере от 30 до 40 миллионов евро.

Напомним, что в рамках нынешнего сезона Карим Адейеми провёл за «Зальцбург» уже 16 поединков, набив за это время впечатляющую статистику: 11 мячей и 2 результативных паса.