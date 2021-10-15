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Клопп считает Салаха одним из лучших игроков в мире

15 Октября 2021 • 23:56 Комментировать
Уотфорд
...
Ливерпуль
8.50 5.20 1.35
Через 14 ч. 21 мин.

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высокого мнения о своём египетском подопечном Мохамеде Салахе, который удачно начал сезон.

«У Мохамеда просто безумная статистика. Я могу использовать его на фланге, поскольку он заботится о своей физической форме. Это необходимо для выступлений на его уровне.

Салах определённо входит в число лучших игроков мира без всяких оговорок. Он доволен тем, как обстоят его дела в «Ливерпуле», как и я», - приводит слова Юргена Клоппа Sky Sport Germany.

В текущем сезоне 29-летний форвард забил за мерсисайдцев 9 мячей в 9 играх.

Ранее стали известны условия, которые «красные» готовы предложить Салаху по новому контракту.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Мохамед Салах
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