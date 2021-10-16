Клопп: «Салах лучше, чем Роналду и Месси»

После гостевой победы над «Уотфордом» со счётом 5:0 рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил Мохамеда Салаха.

«Салах выступил грандиозно. Его пас в первом голе был великолепен, а дальнейший его гол – особенным. Мохамед сейчас топ, и мы все это видим. Кто лучше него? Не нужно мне рассказывать о том, что Криштиану Роналду и Лионель Месси сделали для мирового футбола. Я и так это знаю. Но прямо сейчас Салах лучший», - высказался Клопп в эфире BT Sport.

«Ливерпуль» как минимум на несколько часов вырвался на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.