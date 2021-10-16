Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 178 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Салах лучше, чем Роналду и Месси»

16 Октября 2021 • 17:25 Комментировать (2)
Уотфорд
0:5
Ливерпуль
окончен

После гостевой победы над «Уотфордом» со счётом 5:0 рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил Мохамеда Салаха.

«Салах выступил грандиозно. Его пас в первом голе был великолепен, а дальнейший его гол – особенным. Мохамед сейчас топ, и мы все это видим. Кто лучше него? Не нужно мне рассказывать о том, что Криштиану Роналду и Лионель Месси сделали для мирового футбола. Я и так это знаю. Но прямо сейчас Салах лучший», - высказался Клопп в эфире BT Sport.

«Ливерпуль» как минимум на несколько часов вырвался на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Мохамед Салах
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Baklanov Nick
16 Октября 2021 в 18:07
лол, он бы его еще с 80-летним Пеле сравнил
посмотрим на каком уровне будет играть Салах хотя бы в 36 лет. Если вообще будет))))
Alex1972
16 Октября 2021 в 17:59
Салах прекрасен... Его дриблинг великолепен... И прическа креативная.... Хе...
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Уотфорд 0:5 Ливерпуль
окончен Манчестер Сити 2:0 Бёрнли
окончен Саутгемптон 1:0 Лидс
окончен Астон Вилла 2:3 Вулверхэмптон
окончен Лестер 4:2 Манчестер Юнайтед
окончен Норвич 0:0 Брайтон
16.10  19:30 Брентфорд ... Челси 6.8 4.3 1.51
17.10  16:00 Эвертон ... Вест Хэм 2.55 3.5 2.75
17.10  18:30 Ньюкасл ... Тоттенхэм 3.3 3.7 2.15
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Октября
19:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» спокойно обыграл «Бёрнли», «Вулверхэмптон» чудом ушёл от поражения в Бирмингеме
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» переиграл «Манчестер Юнайтед» в голевой перестрелке 2
18:01 · Англия. Чемпионшип
​Сотрудник стадиона забил гол игрушкой из магазина для взрослых видео
17:25 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Салах лучше, чем Роналду и Месси» 2
16:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Бёрнли» - 2:0 (завершён) 1
16:35 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» - «Манчестер Юнайтед» - 4:2 (завершён) 1
16:34 · Англия. Премьер-лига
«Лучший в мире»: Каррагер оценил игру Салаха против «Уотфорда» 2
16:23 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» забил пять мячей «Уотфорду»
16:20 · Англия. Премьер-лига
Роналду - в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Лестером»
15:58 · Англия. Премьер-лига
Лидер «Интера» Барелла может перебраться в АПЛ слухи
15:34 · Англия. Премьер-лига
Мане достиг отметки в 100 голов в АПЛ
14:56 · Англия. Премьер-лига
Клопп хочет видеть в «Ливерпуле» одного из лидеров «Реала» 2 слухи
14:48 · Англия. Премьер-лига
Сульшер: «Рэшфорду стоит больше думать о футболе»
14:43 · Англия. Премьер-лига
Рюдигера не устроило предложение «Челси»
14:10 · Англия. Премьер-лига
«Уотфорд» - «Ливерпуль» - 0:5 (закончен)
Все новости
Рекомендуем