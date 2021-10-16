Мане достиг отметки в 100 голов в АПЛ

Поединок против «Уотфорда» в 8-м туре текущего розыгрыша английской Премьер-лиги надолго запомнится вингеру «Ливерпуля» Садио Мане. Дело в том, что в данном матче сенегальцу удалось вписать свое имя в историю чемпионата.

Отметившись на 9-минуте, Мане записал на свой счет юбилейный сотый гол в английском высшем дивизионе. Таким образом, футболист вошел в так называемый список «Клуб 100».

Занимательно, что Мане стал лишь третьим игроком за время проведения турнира, который достиг отметки в сто забитых мячей, не исполняя при этом пенальти. Первыми двумя являются англичане Лис Фердинанд и Эмиль Хески.