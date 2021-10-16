«Лучший в мире»: Каррагер оценил игру Салаха против «Уотфорда»

Мохамед Салах стал одним из главных героев встречи «Ливерпуля» с «Уотфордом» в рамках английской Премьер-лиги. Мерсисайдцы разгромили соперника со счетом 5:0, а египтянин отметился голом и результативной передачей.

При этом, вингеру удался трудный по исполнению удар в эпизоде с забитым мячом, чем он вызвал восхищение у бывшего футболиста «Ливерпуля» Джейми Каррагера. Англичанин у себя в «Твиттере» написал, что Салах является лучшим игроком мира на данный момент.

Добавим, что благодаря этой победе «красные» выбрались на промежуточное первое место в турнирной таблице чемпионата. Сам же Салах возглавил гонку бомбардиров с семью голами.