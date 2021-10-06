Ван Дейк назвал имя лучшего игрока мира

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк убеждён, что Лионель Месси продолжает удерживать звание сильнейшего футболиста на планете.

«На мой взгляд, Месси остаётся лучшим игроком в мире. Они с Роналду демонстрировали сюрреалистическую статистику в течение последнего десятилетия. Поражает уровень их достижений.

Я остановлю свой выбор на Месси, поскольку у нас был очень трудный вечер в Барселоне в 2019 году», - цитирует ван Дейка Liverpool Echo.

Напомним, что после фиаско 0:3 на «Камп Ноу» мерсисайдцы смогли обыграть «Барселону» на домашнем поле 4:0 и выиграли впоследствии Лигу чемпионов в сезоне 2018/2019.