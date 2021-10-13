​Раньери рассказал, как поощрит игроков в случае успешного матча с «Ливерпулем»

Клаудио Раньери в субботу проведёт дебютный матч в качестве главного тренера «Уотфорда». На своём поле команда будет принимать «Ливерпуль» в рамках календарного матча Премьер-лиги Англии.

У итальянского тренера спросили, получат ли футболисты «Уотфорда» пиццу, если команда не пропустит от «Ливерпуля». Как известно, Раньери поощрял игроков этим блюдом, когда он руководил «Лестером».

«Пиццы будет слишком мало. Если мы не пропустим от «Ливерпуля», я угощу футболистов целым ужином», - слова Раньери приводит Watford Observer.

Матч «Уотфорд» - «Ливерпуль» стартует 16 октября в 14:30 по московскому времени.