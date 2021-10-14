Раньери готов тренировать до 80 лет

Итальянский менеджер «Уотфорда» Клаудио Раньери уверяет, что он всё ещё молод душой.

Уже на следующей неделе итальянец отпразднует своё 70-летие. Но сперва Раньери предстоит провести дебютный матч у руля «шершней» против «Ливерпуля».

«Решил посвятить жизнь футболу, потому что без него мне будет скучно. Готов тренировать вплоть до 80 лет. Буду самым старым тренером в Англии, возможно, даже с тростью. Но важно мышление. Не чувствую влияния возраста.

Вкладываю в работу всю свою энергию. Я очень счастлив быть здесь», - приводит слова Клаудио Раньери BT Sport.

Ранее наставник «Уотфорда» сообщил, как он поощрит своих подопечных в случае успеха в игре с «Ливерпулем».