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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Раньери готов тренировать до 80 лет

14 Октября 2021 • 11:48 Комментировать
Уотфорд
...
Ливерпуль
9.00 5.00 1.35
16.10 14:30

Итальянский менеджер «Уотфорда» Клаудио Раньери уверяет, что он всё ещё молод душой.

Уже на следующей неделе итальянец отпразднует своё 70-летие. Но сперва Раньери предстоит провести дебютный матч у руля «шершней» против «Ливерпуля».

«Решил посвятить жизнь футболу, потому что без него мне будет скучно. Готов тренировать вплоть до 80 лет. Буду самым старым тренером в Англии, возможно, даже с тростью. Но важно мышление. Не чувствую влияния возраста.

Вкладываю в работу всю свою энергию. Я очень счастлив быть здесь», - приводит слова Клаудио Раньери BT Sport.

Ранее наставник «Уотфорда» сообщил, как он поощрит своих подопечных в случае успеха в игре с «Ливерпулем».

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Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Раньери Уотфорд
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