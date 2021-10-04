Известный итальянский тренер Клаудиньо Раньери официально вернулся в Англию. «Уотфорд» объявил о подписании с 69-летним специалистом двухлетнего трудового соглашения.

Клаудио Раньери в английской Премьер-лиге ранее тренировал «Челси», «Лестер» и «Фулхэм». Со второй из этих команд в сезоне 2015/2016 Раньери становился чемпионом Англии.

«Уотфорд» в семи прошедших турах чемпионата Англии раздобыл семь зачётных баллов. Команда располагается на пятнадцатой позиции в турнирной таблице.

Ближайший матч «Уотфорд» проведёт в субботу, 16 октября. В восьмом туре чемпионата Англии команда теперь уже Клаудио Раньери будет принимать «Ливерпуль».