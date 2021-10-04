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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Раньери – главный тренер «Уотфорда» официально

04 Октября 2021 • 19:26 Комментировать
Уотфорд
...
Ливерпуль
8.00 4.80 1.40
16.10 14:30

Известный итальянский тренер Клаудиньо Раньери официально вернулся в Англию. «Уотфорд» объявил о подписании с 69-летним специалистом двухлетнего трудового соглашения.

Клаудио Раньери в английской Премьер-лиге ранее тренировал «Челси», «Лестер» и «Фулхэм». Со второй из этих команд в сезоне 2015/2016 Раньери становился чемпионом Англии.

«Уотфорд» в семи прошедших турах чемпионата Англии раздобыл семь зачётных баллов. Команда располагается на пятнадцатой позиции в турнирной таблице.

Ближайший матч «Уотфорд» проведёт в субботу, 16 октября. В восьмом туре чемпионата Англии команда теперь уже Клаудио Раньери будет принимать «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Раньери Уотфорд
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