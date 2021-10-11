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Жота может досрочно вернуться в «Ливерпуль»

11 Октября 2021 • 18:25 Комментировать
Португалия
...
Люксембург
12.10 21:45

Форвард  «Ливерпуля» Диогу Жота может покинуть лагерь сборной Португалии и вернуться в расположение клуба из-за мышечной травмы. 24-летний футболист пропустил товарищеский матч с Катаром (3:0).

- Он немного тренировался, нагрузки были увеличенными под присмотром физиотерапевта, но в общей группе не работал. Есть вероятность, что он проведет на поле некоторое время. Я поговорил с ним, посмотрим, как он будет себя чувствовать, - заявил репортерам главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

Также наставник пообещал отпустить Жоту в «Ливерпуль», если его состояние не улучшится. «Красным» в субботу предстоит игра с «Уотфордом». В прошлом сезоне травмы помешали португальцу сыграть в 21 матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Диогу Жота
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