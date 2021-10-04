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Клопп: «Салах – это игрок мирового класса»

04 Октября 2021 • 21:15 Комментировать (1)
Ливерпуль
2:2
Манчестер Сити
окончен

Вчера «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» не смогли выявить сильнейшего в очном противостоянии, обменявшись двумя забитыми голами. Наставник хозяев поля Юрген Клопп после игры отметил действия своих подопечных, в частности Мохамеда Салаха, забившего роскошный мяч в ворота соперника.

«Вы выдели этот удар? Его будут помнить 50-60 лет. Только лучшие футболисты способны на такое. Салах – это игрок мирового класса, это бесспорно», - прокомментировал немецкий специалист в интервью для BBC.

Более того, Клопп сравнил египтянина с Лионелем Месси и Криштиану Роналду, которые, по его словам, тоже регулярно удивляют публику неординарными голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Мохамед Салах
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Комментарии (1)
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Alex1972
04 Октября 2021 в 21:44
Не смеши, Клопп... Гелевый может удивлять публику только неординарными добиваниями и метаниями повязок... Хе-хе..
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