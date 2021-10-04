Клопп: «Салах – это игрок мирового класса»

Вчера «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» не смогли выявить сильнейшего в очном противостоянии, обменявшись двумя забитыми голами. Наставник хозяев поля Юрген Клопп после игры отметил действия своих подопечных, в частности Мохамеда Салаха, забившего роскошный мяч в ворота соперника.

«Вы выдели этот удар? Его будут помнить 50-60 лет. Только лучшие футболисты способны на такое. Салах – это игрок мирового класса, это бесспорно», - прокомментировал немецкий специалист в интервью для BBC.

Более того, Клопп сравнил египтянина с Лионелем Месси и Криштиану Роналду, которые, по его словам, тоже регулярно удивляют публику неординарными голами.