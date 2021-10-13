Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 78 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Александер-Арнольд и Жота помогут «Ливерпулю» в игре с «Уотфордом»

13 Октября 2021 • 23:40 Комментировать
Уотфорд
...
Ливерпуль
9.00 5.00 1.35
16.10 14:30

Два ключевых игрока «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд и Диогу Жота возобновили полноценные тренировки. Футболисты снова могут помочь команде.

Ожидается, что игроки примут участие в матче восьмого тура АПЛ с «Уотфордом», сообщил Юрген Клопп.

«И Трент, и Диогу выглядят здорово. Кажется, что к субботе они будут в полном порядке. Что касается Тьяго Алькантары, то он пока не готов играть в соревновательном режиме, нужно дать ему ещё немного времени», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Александер-Арнольд пропустил две последние встречи мерсисайдского клуба гранда и не попал в заявку сборной Англии. Жота получил повреждение в лагере сборной Португалии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Уотфорд Диогу Жота Трент Александер-Арнольд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Октября
00:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» является фаворитом в борьбе за лидера «Бетиса» слухи
13 Октября
23:46 · Англия. Премьер-лига
Роджерс не хочет менять «Лестер» на «Ньюкасл»
23:40 · Англия. Премьер-лига
​Александер-Арнольд и Жота помогут «Ливерпулю» в игре с «Уотфордом»
23:38 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» видит в Морате замену Кейну слухи
23:07 · Англия. Премьер-лига
Закупка продолжается: «Ньюкасл» хочет подписать полузащитника «Ювентуса» слухи
22:48 · Англия. Премьер-лига
Магуайр ещё не покинул лазарет «Манчестер Юнайтед»
22:46 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Милан» поборются за Лингарда слухи
22:18 · Англия. Премьер-лига
Моуринью попал в шорт-лист новых владельцев «Ньюкасла» слухи
22:01 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готов отпустить Азара в «Челси» при одном условии слухи
21:28 · Англия. Чемпионшип
Игроку сборной Уэльса Бруксу диагностировано онкозаболевание
21:03 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» начал переговоры с представителями Усмана Дембеле слухи
19:45 · Англия. Чемпионшип
​У футболиста сборной Уэльса Брукса обнаружили злокачественную опухоль
19:38 · Англия. Премьер-лига
​Александер-Арнольд и Жота могут сыграть с «Уотфордом»
19:27 · Россия. Премьер-лига
​В «Локомотиве» прокомментировали информацию о возможном переходе Рангника в «Ньюкасл»
19:16 · Англия. Премьер-лига
Amazon готовит к выпуску документальный фильм о Руни
Все новости
Рекомендуем