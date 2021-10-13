​Александер-Арнольд и Жота помогут «Ливерпулю» в игре с «Уотфордом»

Два ключевых игрока «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд и Диогу Жота возобновили полноценные тренировки. Футболисты снова могут помочь команде.

Ожидается, что игроки примут участие в матче восьмого тура АПЛ с «Уотфордом», сообщил Юрген Клопп.

«И Трент, и Диогу выглядят здорово. Кажется, что к субботе они будут в полном порядке. Что касается Тьяго Алькантары, то он пока не готов играть в соревновательном режиме, нужно дать ему ещё немного времени», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Александер-Арнольд пропустил две последние встречи мерсисайдского клуба гранда и не попал в заявку сборной Англии. Жота получил повреждение в лагере сборной Португалии.