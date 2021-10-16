Египетские СМИ начали активно обсуждать возможный уход Мохамеда Салаха из «Ливерпуля». Напомним, что футболист до сих пор не подписал новый контракт с клубом, который готовит для своего лидера улучшенные условия сотрудничества.

Журналисты Egypt Independent уверяют, что в ситуацию намерен вмешаться мадридский «Реал». По информации источника, «сливочные» предложат «Ливерпулю» обмен на вингера Эдена Азара, а также доплату за египтянина.

Отметим, что недавно главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп назвал Салаха незаменимой личностью для коллектива, а сам 29-летний игрок достиг устной договоренности с руководством по пролонгации действующего соглашения.