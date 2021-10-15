​Клопп – о «Ньюкасле»: «Новая суперсила, третий клуб, принадлежащий стране»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу продажи «Ньюкасла» консорциуму, во главе которого стоит суверенный фонд Саудовской Аравии.

«Появилась новая суперсила. За деньги нельзя купить всё, но со временем у них будет достаточно средств, чтобы принять неправильные решения, а после и правильные. Премьер-лига очевидно подумала: «Давайте попробуем». Теперь появился третий клуб, принадлежащий стране», - слова Клоппа на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист The Athletic Джеймс Пирс.

«Ливерпуль» ближайший матч проведёт в субботу, 16 октября. Команда Юргена Клоппа сыграет против «Уотфорда» на выезде.