«Ливерпуль», который пассивно провел летнее трансферное окно, намерен активизироваться на рынке уже зимой. Сообщается, что руководство клуба хочет усилить сразу несколько позиций.

В частности, мерсисайдцы находятся в поиске нового центрального полузащитника. Издание El Nacional поделилось информацией, что Юрген Клопп является личным поклонником игры представителя «Реала» Тони Крооса и попросил боссов «Ливерпуля» разузнать о возможности подписания соотечественника.

Согласно источнику, англичане готовы отдать за именитого 31-летнего футболиста около 25 миллионов евро. К слову, цвета «сливочных» Кроос защищает с 2014 года, выиграв с командой за это время множество престижных трофеев.