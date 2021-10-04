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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Алиссон упрекнул власть в нелогичности правил карантина

04 Октября 2021 • 22:51 Комментировать
Уотфорд
...
Ливерпуль
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16.10 14:30

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон высказался касательно очередной проблемы, которая возникла во время перерыва на матчи сборных. Речь идет о правилах карантина, которые были введены в английской Премьер-лиге.

Напомним, что игроки, которые посетят страны из так называемого «красного списка», будут вынуждены провести 10 дней на самоизоляции. Алиссон в интервью Sport Witness заявил, что не понимает смысл подобных решений: «Нас призывали вакцинироваться. Мы это сделали, но теперь все-равно должны сидеть на карантине. В чем логика?».

Стоит добавить, что месяц назад из-за коронавируса возникли еще более масштабные трудности, которые привели к конфликту между руководством АПЛ и ФИФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Алиссон коронавирус
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