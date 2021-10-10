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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Матип: «Нам не стоит никого бояться»

10 Октября 2021 • 12:10 Комментировать
Уотфорд
...
Ливерпуль
9.00 5.00 1.35
16.10 14:30

Центральный защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип поделился мыслями относительно перспектив команды в нынешнем сезоне.

«По моему мнению, наша команда на хорошем ходу. Нам не стоит никого бояться. Будем стараться играть в свой футбол на все сто процентов.

Сезон обещает быть очень напряжённым и интересным. У нас действительно сильный состав. Если будем в каждом матче выкладываться на полную, сможем обыграть всех», - передаёт слова Матипа TEAMtalk.

После семи сыгранных в Премьер-лиге матчей команда Юргена Клоппа занимает второе место, находясь за спиной у «Челси» на расстоянии одного очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Жоэль Матип
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