Клопп назвал главных конкурентов «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство

Главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом были озвучены имена команд, способных помешать мерсисайдцам взять второй чемпионский титул с немцем у руля.

«Ожидаю напряженную борьбу, это будет плотное соперничество.

«Манчестер Сити» не стал слабее по сравнению с прошлым сезоном. Они всё ещё демонстрируют сильную игру. У «Челси» также замечательный состав.

«Манчестер Юнайтед» остаётся верен себе. Их владельцы будут продолжать вкладывать деньги, пока не добьются своего. У них тоже хорошие игроки», - приводит слова Клоппа Sky Sports.

По состоянию на 7 сыгранных туров в АПЛ лидирует «Челси» с 16 очками. У «Ливерпуля» на один балл меньше.