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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» хочет усилиться нападающим «Зальцбурга»

05 Октября 2021 • 18:54 Комментировать
Уотфорд
...
Ливерпуль
8.00 4.80 1.40
16.10 14:30

Форвард австрийского филиала «Ред Булла» Карим Адейеми находится в сфере интересов «Ливерпуля».

Согласно сведениям источника Sky Deutschland, мерсисайдцы уже обратились с предложением к своим австрийским коллегам, намереваясь оформить сделку по подписанию Адейеми посреди зимы.

Интересно, что сам 19-летний финишер пока не спешит принимать предложение «красных», склоняясь к переезду в более простой для него с точки зрения адаптации немецкий чемпионат. Виды на форварда «быков» есть у «Баварии», дортмундской «Боруссии» и «РБ Лейпцига».

В нынешнем сезоне Адейеми отличился уже 11 мячами в 16 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Зальцбург Карим Адейеми трансферы футбола - зима 2022
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