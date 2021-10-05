«Ливерпуль» хочет усилиться нападающим «Зальцбурга»

Форвард австрийского филиала «Ред Булла» Карим Адейеми находится в сфере интересов «Ливерпуля».

Согласно сведениям источника Sky Deutschland, мерсисайдцы уже обратились с предложением к своим австрийским коллегам, намереваясь оформить сделку по подписанию Адейеми посреди зимы.

Интересно, что сам 19-летний финишер пока не спешит принимать предложение «красных», склоняясь к переезду в более простой для него с точки зрения адаптации немецкий чемпионат. Виды на форварда «быков» есть у «Баварии», дортмундской «Боруссии» и «РБ Лейпцига».

В нынешнем сезоне Адейеми отличился уже 11 мячами в 16 поединках.