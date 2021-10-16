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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» нацелен приобрести новоиспеченную звезду сборной Бразилии слухи

16 Октября 2021 • 13:19 Комментировать
Уотфорд
...
Ливерпуль
8.50 5.20 1.35
Через 0 ч. 51 мин.

Последние несколько недель выдались для вингера «Лидса» Рафиньи Диаса невероятно удачными. Игрок хорошо проявил себя в матчах английской Премьер-лиги, после чего получил вызов в сборную Бразилии и уже успел отметиться за национальную команду своей страны дебютными голами.

Как следствие, «Ливерпуль», интересовавшийся футболистом летом, активизировал процесс переговоров по трансферу молодого таланта. Британский таблоид The Sun сообщает, что мерсисайдцы готовы отдать за бразильца требуемые 50 миллионов евро.

Впрочем, если переход сорвется, то «Ливерпуль» снова попытается договориться с «Ренном» насчет 19-летнего бельгийца Жереми Доку, блиставшего на Евро-2020.

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Лидс Ливерпуль Сборная Бразилии Рафинья Диас
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