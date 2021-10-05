Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 183 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах озвучил условия, на которых согласится продлить контракт

05 Октября 2021 • 17:40 Комментировать
Уотфорд
...
Ливерпуль
8.00 4.80 1.40
16.10 14:30

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах хочет получать по новому контракту со своим клубом не менее 300 тысяч фунтов в неделю.

Как известно, у 29-летнего египтянина в конце следующего сезона истекает срок действия соглашения с «Ливерпулем». В связи с этим менеджмент «красных» должен поскорее решить вопрос с пролонгацией отношений с лучшим бомбардиром команды.

По сведениям The Independent, Мохамед Салах готов поставить автограф под новым соглашением с мерсисайдцами, но при этом он бы хотел зарабатывать не менее 300 тысяч фунтов еженедельно.

Отметим, что в текущем сезоне нападающий отличился уже 9 мячами в 9 сыгранных поединках за клуб в АПЛ и Лиге чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Октября
17:40 · Англия. Премьер-лига
Салах озвучил условия, на которых согласится продлить контракт
17:30 · Англия. Премьер-лига
Алиссон возмутился необходимостью отбывать 10-дневную изоляцию
16:57 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет подписать Калверт-Льюина
16:01 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд недоволен выступлениями «Манчестер Юнайтед»: «Игроки – другие, результаты – те же» 1
15:32 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер: «Интерес «Баварии» - честь для меня»
15:02 · Англия. Премьер-лига
Переобулся на ходу: Фердинанд назвал нового фаворита АПЛ
14:06 · Англия. Премьер-лига
Лукаку назвал свои лучшие игровые качества
12:06 · Англия. Премьер-лига
Названа главная цель «Барселоны» в зимнее трансферное окно 3
11:05 · Англия. Премьер-лига
Салах обозначил цель «Ливерпуля» в текущем сезоне АПЛ 1
10:15 · Англия. Премьер-лига
Хабиб обсудил с Фергюсоном непопадание Роналду в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» 12
09:15 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин назвал клубы АПЛ, которые поборются за чемпионство 1
09:09 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Челси»: «Салах сейчас лучше Роналду и Месси» 5
08:40 · Англия. Премьер-лига
Роналду поддержал друга, у которого умерла жена
04 Октября
23:51 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл замену Кейну в «Астон Вилле» 1 слухи
22:51 · Англия. Премьер-лига
Алиссон упрекнул власть в нелогичности правил карантина 2
Все новости
Рекомендуем