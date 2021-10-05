Салах озвучил условия, на которых согласится продлить контракт

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах хочет получать по новому контракту со своим клубом не менее 300 тысяч фунтов в неделю.

Как известно, у 29-летнего египтянина в конце следующего сезона истекает срок действия соглашения с «Ливерпулем». В связи с этим менеджмент «красных» должен поскорее решить вопрос с пролонгацией отношений с лучшим бомбардиром команды.

По сведениям The Independent, Мохамед Салах готов поставить автограф под новым соглашением с мерсисайдцами, но при этом он бы хотел зарабатывать не менее 300 тысяч фунтов еженедельно.

Отметим, что в текущем сезоне нападающий отличился уже 9 мячами в 9 сыгранных поединках за клуб в АПЛ и Лиге чемпионов.