«Ливерпуль» забил пять мячей «Уотфорду»

Восьмой туре Премьер-лиги начался матчем «Уотфорд» - «Ливерпуль». Представитель нижней половины таблицы провалил эту игру, пропустив пять мячей подряд, - 0:5. Роберто Фирмино отметился хет-триком, также забивали Садио Мане и Мохамед Салах. Мерсисайдцы с 18 очками вышли на чистое первое место.
Протокол игры
|9' Мане Садио (0:1)
|37' Фирмино Роберто (0:2)
|52' Фирмино Роберто (0:3)
|54' Салах Мохамед (0:4)
|90' Фирмино Роберто (0:5)
Фостер Бен • Фемения Кико 56' ( Нгакиа Джереми ( 56') • Каткарт Крейг • Трост-Эконг Виллиам • Роуз Дэнни • Деннис Эммануэль 69' ( Педро Жоао ( 69') • Куцка Юрай • Сиссоко Мусса • Масина Адам 46' ( Клеверли Том ( 46') • Сарр Исмаила • Эрнандес Хуан
Запасные: Гослинг Дэн • Сема Кен • Луза Имран • Флетчер Эшли • Бахманн Даниэль • Туфан Озан
Келлехер Каомхин • Александер-Арнольд Трент 65' ( Окслейд-Чемберлен Алекс ( 65') • Матип Жоэль • Ван Дейк Виргил • Робертсон Эндрю 64' ( Цимикас Костас ( 64') • Милнер Джеймс 83' ( Уильямс Неко ( 83') • Хендерсон Джордан • Кейта Наби • Салах Мохамед • Фирмино Роберто • Мане Садио
Запасные: Гомес Джо • Жота Диогу • Минамино Такуми • Адриан Сан-Мигель • Конате Ибраима • Ориги Дивок
16 октября. Стадион "Викарадж Роад" (Уотфорд).