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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» забил пять мячей «Уотфорду»

16 Октября 2021 • 16:23 Комментировать
Уотфорд
0:5
Ливерпуль
окончен

Восьмой туре Премьер-лиги начался матчем «Уотфорд» - «Ливерпуль». Представитель нижней половины таблицы провалил эту игру, пропустив пять мячей подряд, - 0:5. Роберто Фирмино отметился хет-триком, также забивали Садио Мане и Мохамед Салах. Мерсисайдцы с 18 очками вышли на чистое первое место.

Протокол игры  
Уотфорд 0:5 Ливерпуль
    9' Мане Садио (0:1)
    37' Фирмино Роберто (0:2)
    52' Фирмино Роберто (0:3)
    54' Салах Мохамед (0:4)
    90' Фирмино Роберто (0:5)
Фостер Бен Фемения Кико   56' (Нгакиа Джереми (   56') Каткарт Крейг Трост-Эконг Виллиам Роуз Дэнни Деннис Эммануэль   69' (Педро Жоао (   69') Куцка Юрай Сиссоко Мусса Масина Адам   46' (Клеверли Том (   46') Сарр Исмаила Эрнандес Хуан
Запасные: Гослинг Дэн Сема Кен Луза Имран Флетчер Эшли Бахманн Даниэль Туфан Озан
Келлехер Каомхин Александер-Арнольд Трент   65' (Окслейд-Чемберлен Алекс (   65') Матип Жоэль Ван Дейк Виргил Робертсон Эндрю   64' (Цимикас Костас (   64') Милнер Джеймс   83' (Уильямс Неко (   83') Хендерсон Джордан Кейта Наби Салах Мохамед Фирмино Роберто Мане Садио
Запасные: Гомес Джо Жота Диогу Минамино Такуми Адриан Сан-Мигель Конате Ибраима Ориги Дивок
16 октября. Стадион "Викарадж Роад" (Уотфорд).

 

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окончен Уотфорд 0:5 Ливерпуль 7 5 1.42
16.10  17:00 Манчестер Сити ... Бёрнли 1.13 9.4 22
16.10  17:00 Саутгемптон ... Лидс 2.6 3.7 2.55
16.10  17:00 Астон Вилла ... Вулверхэмптон 2.31 3.35 3.2
16.10  17:00 Лестер ... Манчестер Юнайтед 3.1 3.65 2.27
16.10  17:00 Норвич ... Брайтон 3.55 3.35 2.17
16.10  19:30 Брентфорд ... Челси 6.8 4.3 1.51
17.10  16:00 Эвертон ... Вест Хэм 2.55 3.5 2.75
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