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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Жота вернулся в «Ливерпуль» с повреждением

12 Октября 2021 • 19:44 Комментировать
Уотфорд
...
Ливерпуль
9.00 5.00 1.35
16.10 14:30

Форвард Диогу Жота из-за мышечных проблем не сможет помочь сборной Португалии в игре отбора на чемпионат мира против Люксембурга. Португальская футбольная ассоциация сообщила об отъезде 24-летнего футболиста в расположение «Ливерпуля».

Ранее Диогу Жота провёл на поле 31 минуту в товарищеском матче против Катара и даже отметился результативной передачей на партнёра.

Вероятно, Жота не сможет помочь «Ливерпулю» в ближайшем матче Премьер-лиги против «Уотфорда», который пройдёт в субботу, 16 октября.

Следить за игрой Португалия – Люксембург можно будет в подробной текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

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Ливерпуль Сборная Португалии Диогу Жота
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