​Жота вернулся в «Ливерпуль» с повреждением

Форвард Диогу Жота из-за мышечных проблем не сможет помочь сборной Португалии в игре отбора на чемпионат мира против Люксембурга. Португальская футбольная ассоциация сообщила об отъезде 24-летнего футболиста в расположение «Ливерпуля».

Ранее Диогу Жота провёл на поле 31 минуту в товарищеском матче против Катара и даже отметился результативной передачей на партнёра.

Вероятно, Жота не сможет помочь «Ливерпулю» в ближайшем матче Премьер-лиги против «Уотфорда», который пройдёт в субботу, 16 октября.

Следить за игрой Португалия – Люксембург можно будет в подробной текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.